



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الخميس 1 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





أسعار الدولار اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.60جنيه للشراء.

15.70جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.62جنيه للشراء.

15.72جنيه





سعر الدولار فى البنك الاهلى المتحد

15.62جنيه للشراء.

15.72جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك المشرق

15.62جنيه للشراء.

15.72جنيه للبيع.



