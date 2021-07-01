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أسعار الدولار اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الخميس 1 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الخميس 1-7-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.61جنيه للشراء.
15.71جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.60جنيه للشراء.
15.70جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.62جنيه للشراء.
15.72جنيه

سعر الدولار فى البنك الاهلى المتحد
15.62جنيه للشراء.
15.72جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المشرق
15.62جنيه للشراء.
15.72جنيه للبيع.

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