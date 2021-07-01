Advertisements

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة أفي فغانستان

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:45 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة بولاية هرات غربي البلاد.

 

وفي تصريحات صحفية، حذر القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، حركة "طالبان" الأفغانية من شن ضربات جوية ضدها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء أفغانستان.

 

وتدهور الأمن في أفغانستان، بسبب الخسارة السريعة للمناطق في جميع أنحاء البلاد لصالح حركة "طالبان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتلى وجرحى تفجير انتحاري أفغانستان

أخبار تهمك

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يومين

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 18 ساعة

انتر ميلان يفاوض نجم برشلونة لتعويض "حكيمي"

منذ حوالي 3 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ 34 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

برشلونة يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 12 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أفغانستان: تعيين قائد جديد للقوات الأمريكية ولحلف الناتو

انفجار قرب السفارة الأمريكية بأفغانستان

عاجل.. إطلاق نار داخل جامعة كابل بأفغانستان

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على جامعة كابول إلى 35 شخصًا

عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري غربي أفغانستان

مقتل سبعة شرطة أفغان تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

06:45 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة