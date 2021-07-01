قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة أفي فغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة بولاية هرات غربي البلاد.

وفي تصريحات صحفية، حذر القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، حركة "طالبان" الأفغانية من شن ضربات جوية ضدها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء أفغانستان.

وتدهور الأمن في أفغانستان، بسبب الخسارة السريعة للمناطق في جميع أنحاء البلاد لصالح حركة "طالبان".