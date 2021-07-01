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أسعار اللحوم اليوم الخميس 1-7-2021 في الأسواق
الخميس 01/يوليو/2021 - 09:48 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الخميس 1 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الخميس 1-7-2021 في الأسواق
سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 1 يوليو بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 1 يوليو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 1 يوليو بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 1 يوليو 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الخميس 1 يوليو تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز اليوم الخميس 1 يوليو بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز اليوم الخميس 1 يوليو 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى اليوم الخميس 1 يوليو بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب اليوم الخميس 1 يوليو 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن اليوم الخميس 1 يوليو بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن اليوم الخميس 1 يوليو 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي اليوم الخميس 1 يوليو بين 100-120 جنيها للكيلو
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