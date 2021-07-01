لقائدي السيارات.. ما هي عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني؟

تحرص وحدات المرور على مستوى الجمهورية بشكل يومي بداية من صباح اليوم وحتى الثامنة مساءا تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات للمواطنين، مع استبدال اللوحات القديمة بالجديدة الموجود بها حروف وارقام.





وحددت وزارة الداخلية مهلة زمنية من المقرر انتهائها في 1 سبتمبر المقبل لكافة السائقين لتركيب الملصق، حيث يتم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية.





عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني

وعن عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني هي سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.





مكان تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارة

وأعلنت وحدات المرور أنه يتم تركيب الملصق الإلكتروني في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للمركبة.



