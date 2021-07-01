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في هذا الموعد..عمر خيرت يحيى حفلين على مسرح النافورة بدار الأوبرا

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلين غنائيين، وذلك يوم 5 و6 يوليو الجاري على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.


ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية، من أبرزها في زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصري، البخيل وأنا، زي ما هي حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثاني، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما.

وسيُقام الحفل مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من كوفيد 19‎.

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