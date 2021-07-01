مكونات سلطة الجرجير

المقادير

- البصل الابيض : 1 حبة

- بندورة : 2 حبة

- الباذنجان : 3 حبات

- الجرجير : حزمة

- الخبز : رغيف

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الكمون : رشّة

- سماق : رشّة

- دبس الرمان : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

غسل الجرجير جيداً ثم قطعيه إلى قطع كبيرة وضعيه في طبق التقديم مع البصل والبندورة واخلطيهم جيداً.

تحضير الصلصة عبر خلط مكوناتها (عصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والسماق، ودبس الرمان) واسكبيه فوق الخضار واخلطيهم.