Advertisements

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 1 يوليو 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:44 ص
اسعار الدواجن في مصر اليوم
اسعار الدواجن في مصر اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم  الخميس 1 يوليو 2021، بحسب ما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين  44-45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 30-33 جنيها الكيلو. 


وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة  46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدواجن اليوم 1 يوليو 2021 سعر الدواجن البيضاء الدواجن اسعار الدواجن اليوم

أخبار تهمك

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يومين

انتر ميلان يفاوض نجم برشلونة لتعويض "حكيمي"

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ 34 دقيقة

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

06:45 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة