



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 1 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 1-7-2021 في الأسواق





أسعار الخضروات اليوم الخميس 1-7-2021 في الأسواق





الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.

البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم الخميس 1-7-2021 في الأسواق





البرتقال الصيفي يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

الكانتالوب يتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.



