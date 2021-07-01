حضري ساندوتش شاورما دجاج مثل المطاعم

المقادير

- مكونات تتبيلة الدجاج :

صدر الدجاج : 3 صدور

زيت الذرة : 2 ملعقة كبيرة

حبهان : ملعقة صغيرة (مطحون)

بهارات الشاورما : ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

عصير الليمون : نصف حبة (حامض)

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة





- مكونات الثومية :

المايونيز : ملعقة كبيرة

لبن زبادي : 4 ملاعق كبيرة

الثوم : فص (كبير الحجم، مهروس)

ملح : رشّة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- الخبز : حسب الحاجة (خبز شراك أو خبز صاج)





طريقة التحضير

لتحضير الثومية:

في وعاء، ضعي المايونيز واللبن الزبادي والثوم وعصير الليمون الحامض.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أدخلي الثومية إلى الثلاجة لحين الاستخدام.

اغسلي صدور الدجاج جيداً وقطّعيها إلى شرائح طوليّة.

لتحضير تتبيلة الدجاج:

في وعاء، ضعي الحبهان المطحون، بهارات الشاورما، الملح، الفلفل الأسود، القرفة وعصير الليمون الحامض واخلطي.

ضعي شرائح الدجاج في التتبيلة واخلطي.

اتركي الدجاج منقوعاً لمدّة ساعتين على الأقل.

حمّي جيداً مقلاة على النار ثمّ ضعي فيها شرائح الدجاج.

اتركي قطع الدجاج حوالي 5 دقائق حتى يجف ماؤها.

أضيفي الزبدة على الدجاج وحرّكي لـ5 دقائق حتى ينضج الدجاج ويأخذ لوناً ذهبياً.

افردي نصف رغيف من الخبز وضعي عليه مقدار ملعقة كبيرة من الثومية.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من حشوة الدجاج.

لفّي الخبز على نفسه على شكل رول.

في مقلاة على النار، حمّي زيت الذرة.