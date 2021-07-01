قرعة متوازنة للمنتخبات العربية بالمرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أجريت قبل قبيل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور مراسم قرعة الدور النهائى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر العام المقبل والتى ضمت 12 منتخبا تم تقسيمها لمجموعتين.

ويتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأوائل بكل مجموعة مباشرة لكأس العالم بينما يلتقى المنتخبين أصحاب المركز الثالث بالمجموعتين فى لقاء ملحق التأهل.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وسوريا و العراق ولبنان وكوريا الجنوبية و إيران بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية وعمان و اليابان وأستراليا والصين وفيتنام.