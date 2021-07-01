



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الخميس 1-7-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 1-7-2021 والقنوات الناقلة





جوهور دارول تاكزيم X بوهانج ستيلرز – الساعة الثانية عشر ظهرا





ناجويا جرامبوس X راتشابوري – الساعة الرابعة عصرا





جيونبك هيونداي موتورز X تامبينس روفرز – الساعة الرابعة عصرا





تشيانجراي يونايتد X جامبا أوساكا – الساعة السادسة مساء



