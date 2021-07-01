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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 1-7-2021 والقنوات الناقلة

الخميس 01/يوليو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الخميس 1-7-2021 والقنوات الناقلة 

جوهور دارول تاكزيم X بوهانج ستيلرز – الساعة الثانية عشر ظهرا   

ناجويا جرامبوس X راتشابوري – الساعة الرابعة عصرا   

جيونبك هيونداي موتورز X تامبينس روفرز – الساعة الرابعة عصرا     

تشيانجراي يونايتد X جامبا أوساكا – الساعة السادسة مساء   

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