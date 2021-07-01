الرى تواصل الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه



عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".



وصرح الدكتور محمد عبد العاطي أن إسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه 2021 يأتي تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في النسخ الثلاث السابقة منه، حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط.



وأضاف "عبد العاطي" أن هذا الحدث يأتي في إطار إهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا.



الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تنظم الإسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، والذي يشارك فيه عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.



وتكثف السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للإسبوع، وتواصل السكرتارية تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوى بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين، حيث تم تلقي طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.



كما سيتم خلال الإسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والذي سيضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.



كما تم توجيه الدعوة إلى وزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26، لبحث المعوقات التي تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر، كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط" بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.



هذا بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوى، والتي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدي حوكمة المياه والإستثمار الأوروبي، ومنتدى الإستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.



كما تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول الزراعة المستدامة وورشة أخرى حول مركز تميز المياه، وورشة عمل "تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال المياه والبحث والتطوير والابتكار: الفرص والتحديات" التي تنظمها مبادرة البرمجة المشتركة حول "تحديات المياه من أجل عالم متغير".



ولازالت السكرتارية تتلقى العديد من الطلبات لتنظيم الجلسات والأحداث الجانبية والأحداث رفيعة المستوى التي سيتم الإعلان عنها تباعًا.



كما تتابع السكرتارية باستمرار موقف الأنشطة والمسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، وعلي جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بـ ملتقى "المخترعين الصغار" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، والجدير بالذكر أن بنك الإستثمار الأوروبي قرر رعاية مجموعة من جوائز المسابقات وتخصيص مكافآت مالية للمراكز الأولي فيها.



وأبدت عدد من الشركات المحلية والدولية رغبتهم في الإنضمام للمعرض المقام على هامش الإسبوع والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات السابقة، حيث شهد إقبالا ملحوظًا من الشركات والمنظمات اللذين حرصوا على عرض أنشطتهم وبرامجهم ومنتجاتهم المختلفة على زوار المعرض وضيوف المؤتمر من الدول المختلفة، ويشتمل المعرض المقام على هامش الإسبوع على معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه.



وسوف يتم خلال الفترة القادمة الإعلان بشكل دوري عن التقدم المحرز في الإعدادات الخاص بالإسبوع والشركاء والرعاة من مصر وخارجها، ولا يزال باب التسجيل مفتوحًا لتسجيل الأفراد والمجموعات بسعر مخفض وحتى الرابع عشر من يوليو 2021 .

