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بعد توجيهات السيسي.. تفاصيل علاج أول 10 حالات تعانى من ضمور العضلات

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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دائمًا ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الصحة العامة للإنسان ورعايته، ليأتي نصيب مرضى ضمور العضلات من الاهتمام، حيث وجه بضرورة توفير دواء لهم مهما بلغت تكلفته.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن علاج أول 10 حالات تعاني من ضمور العضلات في مصر.

توجيهات الرئيس بشأن مرضى الضمور
 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

وبالفعل، تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، حيث تبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا وسنبدأ بالحالات العمرية من 6 شهور وحتى 12 شهرا، لأن العلاج في هذه الحالة سيستجيب بسرعة.

علاج أول 10 حالات

وسارعت وزارة الصحة، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، حيث يقول الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك دعما سياسيا، وإرادة سياسية كبيرة من أجل توفير علاج ضمور العضلات، الذي يعد من أغلى أنواع الدواء على مستوى العالم.

وأكد "مجاهد"، أنه تم تشكيل لجنة قومية لتقييم الحالات التي تعاني من ضمور العضلات من أجل دراسة كل حالة على حدى وتحديد العلاج، مضيفا: "سنبدأ بأول 10 حالات الأسبوع المقبل في 3 مستشفيات منها معهد ناصر ومستشفى عين شمس".

تسجيل أول دواء في مصر

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

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