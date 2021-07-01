اسعار الاسماك اليوم الخميس 1يوليو 2021
استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو -2021، وفقا
للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.
وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-24جنيها للكيلو ، والبلطي
المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو،
والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2
" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها
للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "
2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.
وارتفعت أسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيها للكيلو مقابل
200 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها
للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20
جنيها، و سجلت أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى
"2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150
جنيها للكيلو.