Advertisements

اسعار الاسماك اليوم الخميس 1يوليو 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:07 ص
اسعار الاسماك اليوم الخميس 1يوليو 2021
اسعار الاسماك اليوم الخميس 1يوليو 2021
Advertisements

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم  الخميس 1 يوليو -2021، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

 

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-24جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.



 



وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

 

وارتفعت أسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيها للكيلو مقابل 200  جنيها للكيلو، واستقرت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها، و سجلت أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو،  والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

 

أخبار تهمك

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الرخيص للرخيص ويموت نجس.. رسالة غامضة لـ منة فضالي تثير حيرة الجمهور!

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعة الا ربع

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ يوم

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

10:00 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

الرخيص للرخيص ويموت نجس.. رسالة غامضة لـ منة فضالي تثير حيرة الجمهور!

10:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة