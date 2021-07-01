مهندس بالعاصمة الإدارية: كل العمالة مصرية.. ولم نستعن بأي عامل أجنبي



وأضاف ماهر خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، "كل العمالة مصرية ولم نستعن بأي عامل أو مهندس أجنبي تماما، ونعمل وفق أعلى مواصفات عالمية، والهيئة العربية للتصنيع انتهت من 95% من أعمال فرش كل المباني".



وتابع مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر: "هناك ألواح طاقة شمسية أعلى مبنى وزارة المالية للتعامل مع حالات الطوارئ، وعموما فإن التعامل هنا سيكون ذكيا ولن نستخدم الأوراق وهذه أحدث النظم المتبعة على مستوى العالم.. كل شيء تحت السيطرة، ويمكن لللمدير أن يتابع كل موظف أثناء تواجده في مكتبه".



قال المهندس عاطف ماهر مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر، إنه كان من أوائل الأشخاص الذين عملوا في العاصمة الإدارية الجديدة حيث استلم الأرض وكانت صحراء وذلك في منتصف عام 2017: "لما جيت عملت تجهيز للسكن والعمالة وكنت محتاج أوصل العدد لـ5 آلاف، وكنا بشنتغل 4 آلاف عامل في النهار و1200 في شيفت الليل".