Advertisements

مهندس بالعاصمة الإدارية: كل العمالة مصرية.. ولم نستعن بأي عامل أجنبي

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس عاطف ماهر مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر، إنه كان من أوائل الأشخاص الذين عملوا في العاصمة الإدارية الجديدة حيث استلم الأرض وكانت صحراء وذلك في منتصف عام 2017: "لما جيت عملت تجهيز للسكن والعمالة وكنت محتاج أوصل العدد لـ5 آلاف، وكنا بشنتغل 4 آلاف عامل في النهار و1200 في شيفت الليل".

وأضاف ماهر خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، "كل العمالة مصرية ولم نستعن بأي عامل أو مهندس أجنبي تماما، ونعمل وفق أعلى مواصفات عالمية، والهيئة العربية للتصنيع انتهت من 95% من أعمال فرش كل المباني".
 
وتابع مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر: "هناك ألواح طاقة شمسية أعلى مبنى وزارة المالية للتعامل مع حالات الطوارئ، وعموما فإن التعامل هنا سيكون ذكيا ولن نستخدم الأوراق وهذه أحدث النظم المتبعة على مستوى العالم.. كل شيء تحت السيطرة، ويمكن لللمدير أن يتابع كل موظف أثناء تواجده في مكتبه".

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 13 ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

الرخيص للرخيص ويموت نجس.. رسالة غامضة لـ منة فضالي تثير حيرة الجمهور!

منذ ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 11 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 19 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ أقل من ساعة

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

10:00 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

الرخيص للرخيص ويموت نجس.. رسالة غامضة لـ منة فضالي تثير حيرة الجمهور!

10:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة