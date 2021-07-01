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الرخيص للرخيص ويموت نجس.. رسالة غامضة لـ منة فضالي تثير حيرة الجمهور!

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة منة فضالي رسالة غامضة لجمهورها، أكدت فيها على أن طيبة قلبها أجبرتها على التعامل مع أشخاصاً ما، وتبين لها بعد ذلك أنهم أشخاصاً رخيصة، وآثارت تلك الكلمات حيرة جمهورها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت منة فضالي منشورًا قالت فيه :"النهاردة بس اتاكدت إني كنت طيبة أوي أوي فعلاً وهبلة وإن في ناس مكنتش تستاهل انهم يدخلوا حياتي".

وتابعت منة فضالي قائلة:"ناس رخيصة فعلاً، بس الرخيص للرخيص وبيفضل رخيص ويموت نجس".


وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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