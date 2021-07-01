مدير محطة التبريد المركزي بالعاصمة الإدارية: 140 ألف طن قدرة المشروع



وأضاف الجوهري خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المحطة الأولى تخدم 80 مبنى، أما المحطة الثانية ستشغل 100 مبنى يتم العمل على إنشائهم في هذه الفترة، كما تعمل المحطة بالغاز الطبيعي والكهرباء في نفس الوقت، وهناك خزانات يجرى تخزين الطاقة فيها، من أجل فصل المحطة نهائيا والعمل من خلال هذه الخزانات في حال هدم وجود أحمال عالية، كما جرى تدشين المشروع بالكامل بأيادي مصرية.



ويعتمد التبريد المركزي على نظام مستخدم على نطاق عالمي "التبريد بالمقاطعة"، وهو عبارة عن محطة مركزية تدير مدن أو أحياء كاملة، لأنها تحقق وفرا في الطاقة نسبته 50%، وهو ما يتناسب مع اتجاه الدولة بتحقيق أعلى تكنولوجيا بأكبر وفر في الاقتصاديات



قال المهندس خالد الجوهري مدير محطة التبريد المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع عبارة محطتين تم الانتهاء من الأولى، أما الثانية فقد بدأت مرحلة التصميمات الخاصة بها، لافتًا إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى 64 ألف طن تبريد كمرحلة أولى، أما المحطة الثانية ستتراوح ما بين 70 أف إلى 80 ألف، أي أن المشروع بالكامل ستبلغ قدرته 140 ألف طن تبريد.