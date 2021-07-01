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الأحد .."مجلس الشيوخ" يناقش قانون المالية العامة الموحد

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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يواصل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، يوم الأحد القادم، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بإعتباره أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

كما يساعد المشروع في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.

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