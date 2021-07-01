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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع دورتموند لشراء سانشو

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع نادي بروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي جادون سانشو، وفقاً لتقارير صحافية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية ، أنه تم الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بهيكل الدفع في صفقة تبلغ قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني بشروط شخصية متفق عليها بالفعل.

وأوضحت الشبكة أن دورتموند طلب في بداية المفاوضات الحصول على مبلغ يتجاوز 85 مليون جنيه إسترليني،وهو ما يقل عن القيمة التي طلبها مسؤولو النادي الألماني خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الصيف الماضي، حيث كانت تبلغ 108 ملايين جنيه إسترليني.

وكشفت الشبكة أن سانشو سينضم رسمياً ليونايتد بعد مشاركة منتخب إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بشرط اجتياز الفحص الطبي.

ويستمر عقد سانشو في دورتموند حتى صيف 2023 ولا يريد الفريق الألماني المخاطرة بدخوله في العام الأخير من العقد الحالي للاعب.

يبحث عملاق الدوري الألماني بنشاط عن بدائل، حيث يضع دونييل مالين ونوني مادويكي، ثنائي إيندهوفن الهولندي، تحت المجهر، وفقا لسكاي سبورتس.

ويحتفظ مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي انضم سانشو من خلاله لدورتموند، بحقه في الحصول على نسبة من الصفقة وفقاً لبنود التعاقد التي جرت مع النادي الألماني، ويستعد لتحقيق مكاسب نقدية مفاجئة من جاره اللدود مانشستر يونايتد في حالة استمرار الصفقة.

جاء سانشو من أكاديمية واتفورد قبل انضمامه لسيتي في 2015 ، لكنه انتقل إلى دورتموند عام 2017 بعد رفض عرض عقد جديد مع الفريق السماوي.

سرعان ما أثبت سانشو نفسه كعنصر أساسي في دورتموند، حيث سجل 50 هدفاً في 137 مباراة مع النادي الألماني.

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