البحرية الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود

أجرت السفن الحربية الروسية تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود، حسبما قال أسطول البلاد على البحر الأسود، اليوم الخميس، فيما أجرت أوكرانيا ودول الناتو تدريبات عسكرية في نفس المنطقة الأوسع.





تأتي مناورة سي بريز، بقيادة أوكرانيا والولايات المتحدة، في أعقاب تصاعد التوترات بين الناتو وموسكو بعد أن قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في طريق سفينة حربية بريطانية لطردها من مياهها الإقليمية القريبة. وقالت لندن إنها لم تعترف برواية موسكو عن الحادث الذي وقع بالقرب من شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.





وكانت موسكو قد دعت إلى إلغاء تدريبات سي بريز قبل أن تبدأ، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد لحماية الأمن القومي إذا لزم الأمر. وقال الأسطول الروسي في البحر الأسود في بيان نقلته وكالة أنباء إنترفاكس، اليوم الخميس، إنه اطلقت أطقم سفينتي إنزال كبيرتين النار على أهداف بحرية وجوية في البحر الأسود.



