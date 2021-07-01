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البحرية الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أجرت السفن الحربية الروسية تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود، حسبما قال أسطول البلاد على البحر الأسود، اليوم الخميس، فيما أجرت أوكرانيا ودول الناتو تدريبات عسكرية في نفس المنطقة الأوسع.

تأتي مناورة سي بريز، بقيادة أوكرانيا والولايات المتحدة، في أعقاب تصاعد التوترات بين الناتو وموسكو بعد أن قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في طريق سفينة حربية بريطانية لطردها من مياهها الإقليمية القريبة. وقالت لندن إنها لم تعترف برواية موسكو عن الحادث الذي وقع بالقرب من شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وكانت موسكو قد دعت إلى إلغاء تدريبات سي بريز قبل أن تبدأ، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد لحماية الأمن القومي إذا لزم الأمر. وقال الأسطول الروسي في البحر الأسود في بيان نقلته وكالة أنباء إنترفاكس، اليوم الخميس، إنه اطلقت أطقم سفينتي إنزال كبيرتين النار على أهداف بحرية وجوية في البحر الأسود.

جاءت التدريبات بعد يومين من اختبار روسيا لأنظمة الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم. ومن المتوقه ان يستمر سي بريز 2021 لمدة أسبوعين وسيشمل حوالي 5000 فرد عسكري من الناتو وحلفاء آخرين، وحوالي 30 سفينة و40 طائرة، مع مشاركة مدمرة الصواريخ الأمريكية USS Ross ومشاة البحرية الأمريكية.

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الكلمات المفتاحية

سي بريز البحرية الروسية البحر الأسود

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