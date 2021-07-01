مي كساب تكشف عن سبب إطلاق اسم "محمد صلاح" على ألبوم أوكا الجديد

وجهت الفنانة مي كساب رسالة دعم لزوجها المطرب أوكا، وذلك بمناسبة اقتراب طرح ألبومه الجديد"محمد صلاح"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيس بوك".



كتبت مي كساب منشورًا قالت فيه:" بصراحة شديدة جداً جداً ومش عشان جوزي أنا بأقول الحق، أوكا‬⁩ شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف".



وتابعت مي كساب قائلة :"هتسمعو ألبوم جديد متعوب عليه جداً في كل حاجه بإذن الله تتبسطو قريباً جداً ألبوم محمد صلاح 2021".



وأضافت قائلة :"ملحوظة اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنيه دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا".



وفي سياق آخر، طرح أوكا مؤخرًا مهرجان"أنا مش معايا فلوس"، وهو من كلماته وألحانه وتوزيعه وميكس وماستر، وأورج هادي الأزرق، وتصوير عمر مارو.