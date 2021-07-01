نائب مدير "نيو جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية: بدء تسليم الوحدات في منتصف 2022



وأضاف كمال خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن تصميم المشروع تم في أكبر مكاتب الاستشارية في مصر والوطن العربي، وراعى مزج القديم بالجديد، أما المباني من الداخل فهي تحتوي على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.



وتابع نائب مدير مشروع نيو جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم البدء في أعمال المشروع في منتصف عام 2018، وتم إنهاء نحو 98% من أعمال المرحلة الأولى، و20% من التشطيبات: "نستخدم أحدث حاجة في كل حاجة، وسنتخدم أجود الخامات وأفضل التصميمات وأدق مراحل التنفيذ وكله يتبع أحدث معايير الجودة العالمية في العاصمة".



قال المهندس وليد كمال نائب مدير مشروع نيو جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة المشروع 900 فدان وبه فيلل وعقارات سكنية وتجارية و445 فيلا و14 قصر، وتتفاوت المساحات للفيلل بداية من 400 حتى 800 متر، لافتًا إلى أن المشروع به 385 عمارة بها 22 ألف وحدة سكنية وتجارية، كما أن المساحات مختلفة في العمارات من 80 متر إلى 220 متر، مشيرًا إلى أن تسليم الوحدات سيبدأ في منتصف العام المقبل.