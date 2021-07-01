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مهندس تنفيذي بمبنى "النواب" في العاصمة الإدارية: 7000 عامل يعملون يوميا

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أحمد رفعت مهندس تنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة المبنى 110 ألف متر مربع بما يقرب من 26 فدان، ومقسم إلى مبنى رئيسي ومبنى خدمي وموقع عام، موضحًا أن مساحة المبنى الرئيسي تبلغ 18 ألف متر مربع ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار، وله 3 مداخل رئيسية، الأول خاص برئاسة الجمهورية وكبار الزوار، والثاني يخص رئيس المجلس والوكلاء والوزراء، والثالث يخص النواب.

وأضاف رفعت خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "المبنى يتوسطه القاعة، وهو مكان انعقاد جلسات المجلس، ويبلغ قطرها 57 متر، بما يفوق 5 أضعاف قاعة المجلس المتواجد في ميدان التحرير".
 
وتابع المهندس التنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة المبنى الخدمي 35 ألف متر مربع وهو عبارة عن 2 جراج تحت الأرض مقسم فوقه 6 مباني خدمية، فهناك مبنى خاص يحتيو على المولدات والمحولات والموزعات الكهربائية ومسجد يسع 500 مصلى ومستشفى لحالات اليوم الواحد، ومبنى خدمي يحتوي على الشهر العقاري والسجل المدني، وبمنى لنقطة الاطفاء، بالإضافة إلى المبنى الأمني.
 
وأردف المهندس أحمد رفعت مهندس تنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الـ2 جراج تبلغ مساحة الواحد منهما 35 ألف متر مربع ويسع 1500 سيارة، كما أن القاعة تسع 1000 نائب مراعاة للجلسات المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب التي تكون في بداية الانعقاد.

وأكد: "7 آلاف عامل يعملون بشكل يومي هنا، منهم 300 مهندس في كل التخصصات، وكلهم مصريوت.. مفيش حد من بره خالص".

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