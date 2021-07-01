"سبقنا الزمن".. تفاصيل مشروع النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة



وأضاف شاهين خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، "ويتوسط الموقع الجندي المجهول، وتم تصنيع الكتل من الجرانيت الخام، وأشرفت إدارة المهندسين العسكريين على أعمال الخرسانات".



وتابع المهندس المعماري لمشروع النصب التذكاري: "نتعامل مع كتل بحجم كبير، كان رفع الكتل على العمود صعبا للغاية، وحاولنا أكثر من محاولة لرفع الكتل، ورفع كل تاج استغرق وقتا، وكان عدد التيجان كبيرا، والتحدي كان كبيرا لأننا نسابق الزمن، واستطعنا أن نسبق الوقت وأنهينا الأعمال الإنشائية في الوقت المحدد".

وأردف المهندس مؤمن شاهين المهندس المعماري لمشروع النصب التذكاري: "عندما أجرينا تجربة لرفع أحد التيجان استغررق الأمر منا أسبوع كامل، وبعد تجارب كثيرة استطعنا رفع 4 تيجان في اليوم الواحد، كما استغرقت التيجان المربعة وقتا منا بواقع أسبوع، ثم جرى تنفيذ رفع التيجان بالكامل خلال 20 يوما".



قال المهندس مؤمن شاهين المهندس المعماري لمشروع النصب التذكاري، إن مساحة المشروع تبلغ 45 ألف متر مسطح ويتكون من 4 مباني لاستقبال كبار الزوار، ويتكون النصب من 86 عمود مربع تم حفر أسماء الشهداء على العمدان تخليدا لذكراهم، بالإضافة إلى 84 عمود دائري، ويعلو كل عمود دائري تاج وزنه يتراوح بين 14 إلى 17 طن.