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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم وجود خريطة سياحية للمعالم المصرية

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن عدم وجود خريطة سياحية للمعالم المصرية، وترك الأمر للشركات السياحية هى التى تقود عملية الترويج لبعض المناطق وفقا لطبيعة عملها أو وفقا لاعتبارات خاصة بها، وتكون النتيجة تهميش بعض المناطق العظيمة جراء عدم معرفة السائح بها، سواء المحلى أو الأجنبى.

وأوضح"محسب"فى طلب الإحاطة، أن الخريطة السياحية لفظ يطلق على كافة المعالم السياحية التي ترغب الوزارة أو الدولة بشكل عام للترويج لها، حيث تمتلك الدولة المصرية مختلف ألوان السياحة، ما بين سياحة أثرية، دينية، شاطئية، علاجية، واستشفاء وتاريخية، وغيرها من الأنواع، وعلى الرغم من هذا الكم من المعالم الأثرية التي تعد ثروة حقيقية من الممكن أن تحقق إيرادات عظيمة، إلا أن هناك بعض المعالم الأثرية التى لا يعلم عنها أحد شيئًا.

وأشار إلى أن الجميع يعلم المعالم الأثرية البارزة، ولكن الفترة الأخيرة شهدت اكتشافات عظيمة وإنجازات فى القطاع لها باع كبير فى مجال السياحة، بالإضافة للجهود التي تبذلها الحكومة والتى لا يخفى على أحد هذا الدور، ولكن بعض هذه المعالم ما زالت غير معروفة للبعض، أو حتى لم يتم عمل أفلام وثائقية للترويج لها والاستعانة بنجوم بارزين من مختلف القطاعات للترويج لهذه المعالم العظيمة.

وطالب "عضو مجلس النواب" الدولة أن تتبنى خطة للترويج للمعالم الأثرية، وعدم ترك الأمر بيد شركات السياحة هى التى تحدد الخريطة السياحية، وأن يكون للوزارة دور في هذا الصدد، إلى جانب ضرورة عمل أفلام دعائية لهذه المعالم الأثرية خاصة فى مختلف المحافظات على مستوى القاهرة.

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