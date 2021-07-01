"جهاز تنمية العاصة الإدارية": خُمس الحي السكني R3 فيلات



وأضاف الشربيني، خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، على أن تنتهي المرحلة الثانية بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابع نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة: "خُمس مساحة الحي فيلات، كما أن الحي أقرب نقطة لمدخل العاصمة من طريق السويس، وقبل التسليم للسكان وفرنا الخدمات المناسبة ووسائل المواصلات، وداخل المدينة هناك مشروع القطار المكهرب والذي سيبدأ عمله مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة".



وأردف المهندس محمد عادل الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة سيتي إيدج تتولى عمليات التسويق والحجز وذلك من خلال المقدمات والأقساط ومبادرات التمويل العقاري المتاحة.



قال المهندس محمد عادل الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة الحي السكني الثالث R3 تبلغ 1000 فدان ويعتبر من أكثر الأحياؤ تقدما ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%، موضحًا أنه تم تسكين بعض وحداتها، وتتنوع ما بين وحدات سكنية وعمارات وفيلات، على أعلى مستويات التشطيب.