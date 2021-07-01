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منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة منة جلال عن قدوم مولودها الجديد "سليم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت منة جلال صورتين لها من غرفة العمليات بالمستشفى، وعلقت عليها قائلة :"احساس ميتوصفش، وربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة، وشكراً للدكتور اللي انقذني وأنقذ ابني".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة منة جلال الدرامية مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، وكوكبة مميزة من النجوم.
منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه
منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه
منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه
منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه

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