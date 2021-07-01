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رئيس الأسقفية يرسم شماسًا وقسيسًا غدًا بالإسكندرية

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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يترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية غدًا خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية والشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى بالإسكندرية على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.



ومن الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاه من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩  وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

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