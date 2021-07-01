الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

قامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بتلقي ورصد وفحص ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، وحلها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المختصة، لاسيما تلك التي تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.





وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها، لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين وحكومتهم، واستعرض بعض الشكاوى التي تلقتها المنظومة، ومنها شكوي جماعية من عدد من سكان أحد العقارات السكنية الكائنة بشارع مصر والسودان بمحافظة القاهرة، تضرروا فيها من وجود منشأة صحية "مستشفى" تمارس أنشطة ضارة داخل العقار، بما يعرض السكان؛ والبالغ عددهم قرابة 32 أسرة لمخاطر جمة، خاصًة أنه تم استغلال مدخل العقار وفتح غرفة كبيرة تضم ثلاثة أسر للمرضي، علاوة عن وجود أسطوانات "أكسجين" طبي بالمنشأة دون توفير معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى إلقاء النفايات الطبية في مناور العقار، كما تم إجراء أعمال انشائية غير مرخصة بما يهدد سلامة المبنى والسكان، وطالبوا بسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن موضوع الشكوى، حيث تم إغلاق المنشأة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.





وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة تلقت شكوى أخري من مواطن تفيد بقيام مطعم أسفل العقار القاطن به بحي العرب بمحافظة بورسعيد، بوضع إشغالات خشبية ومعدات بحرم الطريق بما يعيق المارة، علاوة على إلقاء مخلفات المواد المستخدمة في تصنيع الأطعمة المباعة في الطريق، بما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة، مشيرًا إلى أنه بالتوجيه لمحافظة بورسعيد، قامت إدارة البيئة بشن حملة لرفع الإشغالات الموضحة بالشكوى وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بالشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

