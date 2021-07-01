Advertisements

بعد أسابيع من طرحها..أغنية"الساعة اتنين بليل" تتخطى 2مليون مشاهدة

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
حققت أغنية "الساعة 2 بالليل" للمطربة سميرة سعيد 2 ونصف مليون مشاهدة، وذلك بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب". 

أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هاني وتوزيع ديجيتال ساوند.


وتحدثت سميرة سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON عن نجاح أغنية " الساعه اتنين بالليل"، قائلة :" كل الموضوع إني أحب الغناء جدًّا وأستمتع به، وأشعر أن الغناء مغامرة"، وأنها عندما تجد أغنية حلوة تفرح بها كثيرًا. 

أخبار تهمك

الرخيص للرخيص ويموت نجس.. رسالة غامضة لـ منة فضالي تثير حيرة الجمهور!

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ 38 دقيقة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 20 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه

منذ نصف ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

11:02 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

منة جلال تُرزق بمولودها الأول.. وهذا اسمه

11:07 ص

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة