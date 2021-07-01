بعد أسابيع من طرحها..أغنية"الساعة اتنين بليل" تتخطى 2مليون مشاهدة









وتحدثت سميرة سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON عن نجاح أغنية " الساعه اتنين بالليل"، قائلة :" كل الموضوع إني أحب الغناء جدًّا وأستمتع به، وأشعر أن الغناء مغامرة"، وأنها عندما تجد أغنية حلوة تفرح بها كثيرًا.

حققت أغنية "الساعة 2 بالليل" للمطربة سميرة سعيد 2 ونصف مليون مشاهدة، وذلك بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب".أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هاني وتوزيع ديجيتال ساوند.