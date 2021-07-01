"متحدث الإسكان": العاصمة الإدارية ستكون مركزا تنمويا عالميا



وأضاف خطاب خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن العاصمة بها مقرات إدارية لائقة وفنادق من نوع جديد، كما أنها شهدت نقلة معمارية ضخمة، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية التي تتم بها المشروعات تبين حرص الدولة على سرعة الإنجاز.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الدولة المصرية تتعامل بمنتهى الجدية مع العاصمة، إذ كان المخطط معروضا منذ عام 2014 وكان الكثيرون يشككون فيه، لأن الأوراق المعروضة كانت كثيرة ولم تكن تنفذ، لكن تم إنجاز عدد كبير من المشروعات في الأخيرة، مشيرًا إلى أن المصريين هم من وضعوا مخططات التنمية والمشروعات القومية.

وأكد: "كل العمل هنا في العاصمة الإدارية الجديدة مصري 100%، ولدينا عمال من محافظات بحري وقبلي، وكل محافظات الجمهورية"، مشددًا على أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك خبرات كبيرة فيما يتعلق ببناء ناطحات السحاب: "كنا نخطط لاسيتراد بعض الخامات لكن الشركات المصرية وفرتها لنا، وادخلنا صناعة ناطحات السحاب بجرأة حتى يمكن لأي مستثمر محلي أو أجنبي العمل في مصر".



وأوضح، أن المواطن المصري استفاد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لأنها أتاحت فرص عمل وشغلت مصانع ووفرت العملة الصعبة كما زودت الاستثمارات في القطاع العام والقطاع الخاص وبخاصة لعدد كبير من الشركات المصرية التي لم تكن مشروعاتها كثيرة بعدما أثبتت كفاءتها، كما استوعبت عمال التراحيل والفنيين والمهندسين، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل غير مباشرة.



قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نواة للجمهورية الجديدة، موضحًا: "نبني 20 برجا في نفس الوقت باستثمارات قوية، ونستهدف الاستثمارات العالمية والعاصمة ستكون مركز تنموي عالمي".