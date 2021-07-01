مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

أسدل الستار اليوم على مباريات دور ال16 بكأس الأمم الأوروبية، بلقاء المنتخب الإنجليزي ضد منتخب ألمانيا، وكذلك منتخب السويد ضد أوكرانيا.

في المباراة الأولى خرج المنتخب الألماني أمام منتخب إنجلترا، بعدما تلقى الهزيمة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد ويمبلي، بهذه النتيجة ينفك النحس المرابط للمنتخب الإنجليزي منذ 46 عاما دون الفوز على الألمان على ستاد ويمبلي.

وفي مباراة مجنونة استطاع منتخب أوكرانيا التغلب على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هامبدن بارك الاسكتلندي، ليلحق فريق المدرب اندريا شيفتشينكو بركب المتأهلين للدور التالي من البطولة.

وشهدت أيضا مبارايات دور ال16خروج حامل لقب النسخة الماضية منتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا بعد الخسارة بهدف دون رد.

وفي مفاجآة مدوية سقط وصيف النسخة الماضية المنتخب الفرنسي أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح، ليودع على إثرها أبرز المرشحين لنيل نسخة هذا العام من اليورو.

واستطاع المنتخب الإسباني إلحاق الهزيمة بمنتخب كرواتيا بخمسة أهداف لثلاثة، لتلحق كتيبة المدرب لويس إنريكي، بركب المتأهلين للدور ربع النهائي للبطولة.

كما فاز منتخب إيطاليا على منتخب النمسا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي الشهير.

وسقط المنتخب الهولندي أمام منتخب جمهوريه التشيك بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوشكاش آرينا المجري.

وفي مباراة مثيرة خرج منتخب ويلز على يد منتخب الدنمارك بعدما تلقت شباكه أربعه أهداف، ليودع أصدقاء اللاعب جاريث بيل البطولة بعد أداء جيد من اللاعبين.

ومن المقرر أن تقام مبارايات الدور ربع النهائى أمام الجمعة والسبت الموافق 2-07-2021 _ 3-07-2021.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره السويسري، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانت بطرسبرج الروسي.

كما يواجه بلجيكا منتخب إيطاليا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آليانز آرينا الألماني.

ويواجه منتخب جمهوريه التشيك منتخب الدنمارك، بحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب باكو الأولمبي.

كما سيلتقي منتخب أوكرانيا بنظيره الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاولمبيكو بإيطاليا.