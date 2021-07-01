بوركينا فاسو تقيل وزيري الدفاع والأمن

أعلن رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه، اليوم الخميس، إقالة وزيري الدفاع والأمن، في خطوة أتت في أعقاب تظاهرات شعبية شهدتها البلاد احتجاجاً على تزايد الهجمات الجهادية فيها.

وقد أذاع التلفزيون الحكومي، مرسومًا رئاسيًا قضى بإقالة وزير الأمن حسين كومباوريه وتعيين ماكسيم كونيه بدلاً منه، وإقالة وزير الدفاع شريف سي وتولّي رئيس الجمهورية بنفسه هذه الحقيبة.

وقد احتفظ الرئيس كابوريه، بهذه الحقيبة لنفسه في حكومته الأولى في 2015 قبل أن يتخلّى عنها بعد أشهر من ذلك.