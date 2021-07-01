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نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية: سنستوعب 6.5 مليون نسمة

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أحمد العربي نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة ستتضمن 20 حي سكني تستوعب 6.5 ملايين نسمة، موضحًا أن كل طبقات المجتمع سيكون لها نصيب من العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن العاصمة كانت على رأس مدن الجيل الرابع، وتم تغطيتها بشبكة كاميرات مراقبة وشبكة معلومات ذكية.
 
وأضاف العربي خلال حواره في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن أن العاصمة الإدارية الجديدة وفرت فرص عمل للعائدين من الخارج، موضحًا: "العاصمة الإدارية كان حلما واقعا، والجميع يشعرون بالفخر لأنهم يعملون في هذا المكان، لأننا نبني العاصمة الإدارية لأبنائنا، كما أننا نحاول تقديم شيء رائع لبلدنا مصر".

وأشاد نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بالجهود المبذولة في إنجاز إنشاءات العاصمة: "معدلات العمل هنا تقدر بالساعة لا باليوم، فنحن نبذل جهودا كبيرة، واستقبلنا مواطنين في الطرح الأول والطرح الثاني، ولدينا منطقة الفيلات وتشهد تسليمات كثيرة في الوقت الحالي".

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