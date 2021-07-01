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مدينة غليون السمكية.. شاهد على التغييرات التي شهدتها كفر الشيخ خلال 7 سنوات

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تعددت أوجه التغييرات التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال ال7 سنوات ومن بين تلك التغييرات،موقع مدينة غليون السمكية قبل ثورة 30 يونيو، كان ملتقى راغبي الهجرة الغير الشرعية،وخلال الظلام تنطلق رحلات الموت،وبين الحين والآخر تقذف مياه البحر المتوسط جثثا لشباب وأطفال ونساء ضحايا الهجرة الغير شرعية، وبعد تلك المعاناة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية توجيهاته بإنشاء مزرعة غليون السمكية، أول مشروع أنشئ في عهده، وذلك ضمن اهتمامات الرئيس بالمحافظة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،المرحلة الأولى منه، في أول زيارة للمحافظة ووضع حجر أساس المرحلة الثانية، في 18 نوفمبر،2017، وتم إنشاء مزرعة غليون على موقع كان مصدرًا للهجرة غير الشرعية للبلاد الأوروبية، لقرب تلك المنطقة من إيطاليا، ومشروع المزرعة السمكية كمرحلة أولى مكون من الأحواض السمكية والمزارع السمكية، ومصانع الفوم والثلج والأعلاف ومراكز الأبحاث والتدريب والتطوير وتصنيع وتجهيز وتبريد وتجميد الأسماك، فالمزرعة بها 457 حوض تسمين و186 حوض تحضين.

كما أن الطاقة الإنتاجية للمزرعة حوالي 2750 طنا من الأسماك يوميا، مشيرا إلى أن المشروع به مزرعة لإنتاج الجمبرى بها 626 حوض تسمين طاقتها الإنتاجية 2000 طن جمبرى، وهناك مصنع لإنتاج عبوات الفوم مختلفة الأحجام لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبرى للأسواق الداخلية والتصدير بطاقة إنتاجية تتراوح بين 900: 1500 كجم.
ويضم المشروع مصنعا للثلج، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب ومعمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحى، ووحدة الإرشاد والتدريب ومعمل بيولوجية الأسماك، ومعمل صحة وأمراض الأسماك.

وأيضا معمل تركيب وجودة الأعلاف، كما يضم مصنعا لأعلاف الأسماك البحرية تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف طن سنويًا، ومصنع أعلاف الجمبرى بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا، والمصنع الأخير هو تجهيز الأسماك والجمبرى للمنتجات المبردة والمجمدة والفيليه والمطهية والنصف مطهية، وتطرح منتجات المزرعة للجمهور في كافة المحافظات المصرية، وتحولت المزرعة إلى قبلة الطلاب وشباب الجامعات للتعرف على إنتاج المزرعة من قرب، وتم تشغيل العديد من أبناء مطوبس وكفر الشيخ بالمشروع القومي سواء عمال أو فنيين أو صيادين أو خريجي عدد من الكليات ومنها كلية الثروة السمكية.

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