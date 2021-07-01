ضبط 12 ألف شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 12648 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12588 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.







وتم تحرير 909 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 269 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 1810 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.