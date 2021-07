الطالع الفلكى الخَمِيس 1/7/2021..لُغز هُولمز!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الحادية عشرة و10 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 24 بَؤونَة قبطى ، 1 تَمُّوز رُومى ، 21 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - هِيّا دِى طَريئتِى ، أنا بَشُكّ فكل حاجة واحِبّ أتأكّد من كُلّ حاجَة.(أسامة عبّاس من فيلم إحترس من الخط-1984)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*يُوليُو تَمّوز

الشهر السّابع فى التقويم الجُورجى الميلادى الشّمسى والشهر الخامس فى التقويم الرّومانى القديم قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير ، شهر يوليو أو يوليوس قيصر حيث تمّ تسمية الشّهر تيمّناً به ولأنّ يوليوس وُلد فى 13 يوليومن العام 100 قبل الميلاد فى عائلة من أشراف الرّومان وإليه يُنسب تحويل رُوما من جمهوريّة إلى إمبراطوريّة ، تمّوز أو دمّوزى الشّخصيّة البابليّة الأشهر فهو البطل الطّيّب الذى قُتِلَ على يد أخيه نرغال بالتواطؤ مع بيلولو زوجة نرغال وتمّ تقطيع جسده وتوزيعه على البلاد لتبدأ عشتار رحلتها لجمع عظام زوجها تمّوز ليُبعث فى شهر أبريل نيسان الرّبيع من العام المُقبل وشهر أيلول سبتمبر مُخصّص للبُكاء عليه، هى نفس القصّة المصريّة التى قتل فيها سِتْ أخاه أوزريس لتبدأ إيزيس زوجة أوزريس فى جمع أشلاء زوجها لتعود إليه الحياة فى شهر شموش شمّ النّسيم الرّبيع ، وتحمل منه فى إبنهما حُورس والمسئول لاحقاً عن الثّأر لمقتل والده أوزريس.





تمّوز معناه فى البابليّة القديمة إبن الحياة ،الإبن الوحيد،الإبن البارّ، الإبن الذى يقوم من الموت ويُبعث ويحكى القصّة ذاتها فى البابليّة تمّوز ، والفرعونيّة أوزريس ، والفارسيّة مِيثرا ،والأتراك الحيثيّين آتِسْ ،والفينيقيّة أدونيس والمأخوذ من لفظة أدُونْ وتعنى السّيّد بالبابليّة والعبريّة، موت إنسان يعنى ولادته فى العالم الآخر كما يحدث للطبيعة عندما تشتد فى الصيف وتحتضر فى الخريف وتموت فى الشتاء لتولد مرّة أخرى فى الرّبيع، يُعرف شهر تمّوز أيضاً فى البابليّة القديمة بإسم سَامِى صَرْفْ ومعناه الباب المفتوح.





الآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب على مدار الشهر على الطريقة الغربيّة تُرُوبيكال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة....





(10 يونيو) ولادة الهلال الجديد فى الثالثة و16 دقيقة فجراً فى برج السرطان ، رُبما كان هذا الشهر مُواتياً لكافة أشكال أعمال الخير التى تتصف بالحنان كرعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة وقضاء ديون الغارمات وتجهيز اليتيمات للزواج وإنقاذ الحيوانات وعلاجها والإهتمام بالتشجير والبيئة ، إعادة مُطلقة لعصمة زوجها أو الصلح بين الأخوة والتراضى بينهم بعد الخلاف.





(11 يوليو) عطارد ينتقل للسرطان فى العاشرة و35 دقيقة ليلاً ، وقت مُواتى لإصلاح العلاقة العاطفيّة المُتضرّرة بين زوج وزوجة أو عودة مُطلقة لعصمة زوجها ، وأيضاً الترويج لمُنتجات التجميل.





(22 يوليو) الزهرة تنتقل لبرج العذراء فى الثانية و36 دقيقة ظهراً ، برج العذراء ضعف الزهرة مايعنى الحذر من العلاقات العاطفيّة الجديدة والإبتعاد عن مواقع الشبهات التى لاتليق بالإناث وفحص أى عريس فحصاً دقيقاً ، الشمس تنتقل لبرج الأسد فى الرابعة و26 دقيقة عصراً ، وقت مناسب للمطالبة بحقوقك الوظيفية ومُستحقاتك المالية بكرام وعزّة نفس ، وضع الخطوط الفاصلة والواضحة بين الزملاء لتجنب أى إحتكاكات لانتقبلها.





(24 يوليو) القدر بدرٌ مُكتَمِلْ فى برج الدّلو فى الرابعة و37 دقيقة فجراً ، إن كنت مُمتهناً لأحد المهن المتعلقة بالفن كالرسم والنحت والتمثيل واليكور وتصميم الأزياء والمجوهرات والتلحين فطاقة البدر مُواتية لتوليد الخيال اللازم.





(26 يوليو) المريخ ينتقل لبرج العذراء فى العاشرة و32 دقيقة ليلاً ، البدء بكورسات تحسين القوام وتجربة الأعشاب والطب البديل لعلاج أمراض مُزمنة ، البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال التى تكفل تربيتهم جيداص كلها أنشطة مواتية بدخول المريخ لبرج العذراء.





*الأول من يوليو

يوافق ذكرى ميلاد الأميرة ديانا وتوأمها الفلكى مولود معها بنفس اليوم والسنة العدّاء الأوليمبى كارل لويس،إحتفالاً بها هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم ديانا فرانسيس سبنسر والشهرة ديانا سبنسر مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(أرض القلاع)،(زركشة ذهبية)،(شيرلوك هولمز)،(إمبراطور مصرى)،(جين هاكمان/ ممثل أمريكى)،(يمشى مُصاباً).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

ألحان وأغانى أفلام جيمس بوند بأفلام السّتينيات والسّبعينيات..





1-MATT MONRO - FROM RUSSIA WITH LOVE - LIVE - 007 THEME (HQ-856X480)





2-Lulu 1975 The Man With The Golden Gun





3-James Bond Theme - David Arnold RARE VERSION (HQ)





4-JOHN BARRY - JAMES BOND THEME - LIVE (HQ - 856X480) 3D VIDEO





5-Live and Let Die (Suite)





6-Bond 77 (The Spy Who Loved Me Soundtrack)





7-James Bond vs Hans (You Only Live Twice)













*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد ، لا تسمح للماضى بإفساد جمال الحاضر ، إضحك للدنيا تضحكلَكْ.





برج الثور: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.





برج الجوزاء: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر،رغبتك فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: فى تعاملاتك الماليّة أوإبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج الأسد: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن بفحصك المُستمر لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج العذراء: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الميزان: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج العقرب: مشغول فى تسديد الفواتير والأقساط والديون المستحقة للغير،ربما قمت بإقراض أخ أو زميل لمُساعدته فى إغلاق أحد الديون نهائياً.





برج القوس: المواقف الصعبة لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجدى: حافظ على أموالك ومُمتلكاتك التى حصلت عليها بشقّ الأنفس، لا تُغامر بأموالك فى مشروع يلمع مثل الذّهب لكنه فى قيمة الصفيح.





برج الدّلو: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك سواء فى العمل أو بين أقاربك ، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الحوت: لا تقد سيارتك أو تنغمس فى مهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.