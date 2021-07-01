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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في القطاعات الخدمية

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، بالتوازي مع تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لرفع تراكمات القمامة بحي شمال وجنوب المركز، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة صيانة لاعمدة الانارة، حيث تم تركيب 3 كشافات، بالإضافة لاحلال وتجديد لمبات أعمدة الانارة بامتداد طريق قرية دمشير، كما تم إيقاف اعمال بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة قيراط بقرية دمشير.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقري طحا ونزلة طحا التابعة للمركز، كما تم تنفيذ اعمال تمهيد للطرق بقرية البيهو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية امام المواطنين، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، من رفع تراكمات القمامة واجراء الصيانة الدورية لاعمدة الانارة بقرية البدرمان التابعة للمركز.

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