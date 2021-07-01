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في ذكري وفاته.. تعرف علي أهم محطات حياة عزت أبو عوف

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يحل اليوم الخميس، ذكرى وفاة النجم عزت أبو عوف، الذى رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض



وتخرج عزت أبو عوف من كلية طب جامعة الأزهر، لكن حبه للموسيقى والفنون أجبره علي ترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عامًا، ويبدأ مسيرتة الفنية المليئة بالإبداع والنجاح فى.

أطلق عليه زملائه بـ "البرنس" و"جنتل السينما" و"أخو البنات"حيث بدأ فرقته "4M" عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بانضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها "جنون الديسكو"، و"الليلة الكبيرة"، وعرفوا بأغاني انتشرت وقتها مثل "طرزان" و"ماما زمانها جاية"، و"شبان الأيام دي".



في مطلع التسعينات بدأ عزت أبو عوف فب الاتجاه للتمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع "عمرو دياب" و"حسين الإمام"

تزوج عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" التي تعرف عليها عندما كانت في الـ 15 من عمرها وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك وعانت معه كثيرا لأنه متقلب المزاج ولم تمل يوما خلال الـ 37 عاما فترة زواجهما، وصرح أكثر من مرة أنه يعيش في حزن بسبب رحيلها المبكر عنه.

وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات.

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