الليلة..سعد الصغير يطرح أغنيته الجديدة"أنا العريس"

يستعد الفنان سعد الصغير اليوم لطرح أغنيته الجديدة "أنا العريس"، ومن المُقرر طرحها في تمام الساعة السابعة مساءً، وهي من كلمات الشاعر أحمد الغريب وألحان عصام إسماعيل وزيزو فاروق، وتوزيع موسيقي زيزو فاروق.



وأعلن سعد الصغير عن موعد طرح الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلاً :"انتظروا أغنية أنا العريس اليوم الساعة 7مساءً".





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان سعد الصغير الدرامية مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.