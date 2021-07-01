بالصور.. الانتهاء من حصر بيانات تطوير المساكن بقرى مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

أعلنت الدكتورة أماني محمد إبراهيم، مدير المشروعات بمحافظة القليوبية، انتهاء فريق حصر احتياجات تطوير المساكن "سكن كريم"، ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية، والمشكلة لحصر سكن كريم بمركز ومدينه شبين القناطر من كافة أعمال الحصر للمساكن التي ستشملها المبادرة.





وأضافت مدير المشروعات، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى الموافقة على تطوير 1749 منزل بكافة الوحات القروية والقرى والعزب التي تشملها المبادرة بشبين القناطر، والتي تشمل 36 قرية و128 تابع.





أوضحت مدير مشروعات المحافظة، أن المنازل التي ستدخل في مبادرة حياة كريمة لتطوير المساكن موزعه كالتالي: 109 بالوحدة المحلية لمنشأة الكرام، و63 بالوحدة المحلية بالأحراز، و129 بطحوريا، و242 بكفر شبين، و365 بنوى، و118 بطحانوب، و383 بالجعافرة، و268 بالقشيش، و72 بالمريج.





أضاف مدير المشروعات أن لجنة الحصر تكونت من وحدة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والتضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية والقروية، ومؤسسة حياة كريمة، حيث نفذت اللجان على مدار عدة أشهر أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحصر منازل سكن كريم، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، ووفقا للتعاون المثمر والبناء، جرى التنسيق الكامل بين المحافظة والممثلة في لجان المشاركة المجتمعية، والوحدات المحلية مع التضامن الاجتماعي بالوحدات، ومؤسسة حياة كريمة.





أشارت أنه سوف يقوم جهاز تعمير القاهرة الكبرى فيما بعد ببناء تلك المنازل وطلاء وجهات المنازل للقرى بعد الانتهاء من أعمال البناء.





أوضحت مدير مشروعات القليوبية، أن معايير سكن كريم ضمن حياة كريمة بالقليوبية هي

أن يكون المنزل من دور واحد مبني من بلوك أو طين أو طوب أحمر، وحالته الإنشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات، أو دورين على الأكثر، بشرط أن يكون كل دور به أسرة مستقلة تسكن فيه،

وأن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميميه يهدد أمن وحياة الأسرة، وأن يكون السقف غير مسلح مكون من تعريشة أو خشب أو صفيح أو جريد حتى لو كان هناك جزء من السقف مسلح، وأن يكون المسكن ملك للأسرة وفي حيازتها دون نزاع ولا يوجد سكن أخر ملك للأسرة،

ومساحة المنزل لا تزيد عن 120م2.





وأن ينطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق الاقتصادي وفقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي "10 درجات طبقًا لمقياس فقر الأسرة "، وأن عدد افراد الأسرة اكثر من 5 افراد فى نفس المسكن

عدم حصول الأسرة على خدمات سكن كريم فى المرحلة الأولى أو اي من خدمات تطوير المرافق التى تنفذها الجمعيات الشريكة.