Advertisements

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

منح حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الترجى التونسى، الضوء الأخضر للعودة من جديد لصفوف نادى الزمالك، خلال تواصل بعض الوسطاء المقربين من إدارة الفارس البيضاء مع اللاعب.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حمدى النقاز أبدى ترحيبه بالعودة من جديد لنادي الزمالك، وذلك عقب رحيل المجلس السابق، برئاسة مرتضى منصور، والذى دخل معه فى خلافات كثيرة فى أوقات سابقة.

وعلى الجانب الأخر، هناك اتجاه من جانب جهاز الكرة فى نادى الزمالك، لعرض الملف على الفرنسى باتريس كارتيرون فى الساعات المقبلة.

وأبدي باتريس كارتيرون تحفظه على مستوى حمزة المثلوثى، كما عبر عن انزعاجه بسبب الإصابات العضلية الكثيرة للاعب حازم إمام، بالتزامن مع افتقاد أحمد عيد للخبرة، وهو ما دفعه لطلب ضم ظهير أيمن جديد.

أخبار تهمك

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحسم مصير انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 21 ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ يوم

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

10:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

11:02 ص

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة