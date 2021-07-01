الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منح حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الترجى التونسى، الضوء الأخضر للعودة من جديد لصفوف نادى الزمالك، خلال تواصل بعض الوسطاء المقربين من إدارة الفارس البيضاء مع اللاعب.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حمدى النقاز أبدى ترحيبه بالعودة من جديد لنادي الزمالك، وذلك عقب رحيل المجلس السابق، برئاسة مرتضى منصور، والذى دخل معه فى خلافات كثيرة فى أوقات سابقة.

وعلى الجانب الأخر، هناك اتجاه من جانب جهاز الكرة فى نادى الزمالك، لعرض الملف على الفرنسى باتريس كارتيرون فى الساعات المقبلة.

وأبدي باتريس كارتيرون تحفظه على مستوى حمزة المثلوثى، كما عبر عن انزعاجه بسبب الإصابات العضلية الكثيرة للاعب حازم إمام، بالتزامن مع افتقاد أحمد عيد للخبرة، وهو ما دفعه لطلب ضم ظهير أيمن جديد.