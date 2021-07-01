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الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك
الخميس 01/يوليو/2021 - 12:31 م
غدير أحمد
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منح حمدى النقاز،
الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الترجى التونسى، الضوء الأخضر للعودة من
جديد لصفوف نادى الزمالك، خلال تواصل بعض الوسطاء المقربين من إدارة الفارس البيضاء
مع اللاعب.
وأشارت العديد
من التقارير الصحفية إلى أن حمدى النقاز أبدى ترحيبه بالعودة من جديد لنادي الزمالك،
وذلك عقب رحيل المجلس السابق، برئاسة مرتضى منصور، والذى دخل معه فى خلافات كثيرة
فى أوقات سابقة.
وعلى الجانب الأخر،
هناك اتجاه من جانب جهاز الكرة فى نادى الزمالك، لعرض الملف على الفرنسى باتريس كارتيرون
فى الساعات المقبلة.
وأبدي باتريس
كارتيرون تحفظه على مستوى حمزة المثلوثى، كما عبر عن انزعاجه بسبب الإصابات العضلية
الكثيرة للاعب حازم إمام، بالتزامن مع افتقاد أحمد عيد للخبرة، وهو ما دفعه لطلب
ضم ظهير أيمن جديد.
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