قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال 13 فلسطينيًا من عدة مناطق بالضفة الغربية.

وشملت الاعتقالات، سبعة من مخيم العروب وأربعة من نابلس، بينما اعتقلت شابين أثناء تواجدهما بمكان عملهما بأراضي الـ48، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقال نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.