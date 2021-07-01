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تعرف علي جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة الأخيرة

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3211) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (11521) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (352) قضية متنوعة.


ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط (57) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات)، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها من ضبط (106) قضايا فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1523) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).


ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا متنوعة.

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