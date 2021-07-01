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مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا يخطط مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في يونيو  2022، التجديد مع نادي العاصمة الفرنسية حالياً، حسبما أفادت صحيفة ليكيب اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن عدد من أعضاء الفريق تم إخبارهم بأن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، لا يرغب في مد عقده مع بي إس جي لما بعد تاريخ الانتهاء الحالي.

وأضافت ليكيب أن القرار قد لا يكون نهائياً، لكنه يجعل السيناريو الأقرب للحدوث في هذه المرحلة هو أن يبقى المهاجم في باريس هذا الموسم ويرحل الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات لم تسجل تقدماً حقيقياً في اللقاءات الأخيرة، وأن حتى علاقة مبابي بالمدير الرياضي ليوناردو قد توترت.

وكانت نفس الصحيفة قد أشارت أمس الأربعاء، إلى أن المفاوضات بين الطرفين عالقة وأن رئيس النادي ناصر الخليفي تدخل شخصياً لمحاولة التوصل لاتفاق.

وحرص اللاعب دائماً على الإعلان عن اتخاذه قرار بشأن استمراره مع باريس سان جيرمان من عدمه بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية، لكن فرنسا ودعت البطولة من ثمن النهائي، على عكس التوقعات، بعدما سقطت بركلات الترجيح 4-5 أمام سويسرا بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3.

ولم يقدم مبابي مستواه المعهود في هذه البطولة، وأدى ذلك لتعرضه لانتقادات من جانب الصحافة وبعض الجماهير، الأمر الذي قد يؤثر على قراره.

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