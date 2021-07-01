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وكيل"عربية النواب": قرار السيسي بعلاج مرضى الضمور العضلي على نفقة الدولة تاريخي

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المصابين بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة خاصة وأن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى 3 ملايين دولار وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم.

وقال"أباظة" فى بيان له، إن قرار الرئيس السيسى تاريخي وإنساني، مشيدًا بالاهتمام الكبير من الرئيس بكل مايتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء.

وأكد: أن اهتمام الرئيس كان واضحًا للغاية من خلال البدء في فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية مما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري فى جميع انحاء البلاد.

ووجه وكيل"عربية النواب": تحية قلبية للرئيس السيسى الذى أسعد جميع المصابين بهذا المرض الخطير خاصة أن عدد الحالات المسجلة حتى الآن يبلغ قرابة ال204 حالات منها 57 حالة تحت سن السنتين و32 حالة تستدعي العلاج الفوري.

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