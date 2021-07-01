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منه فضالي بأحدث إطلالة صيفية عبر " إنستجرام"

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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منه فضالي بأحدث إطلالة صيفية عبر إنستجرام
شاركت منة فضالي جمهورها بأحدث إطلالة صيفية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".


نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور ظهرت فيهم وهي مرتديه فستًانا من اللون البينك واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل وارتدت نظارة شمسية، وعلقت عليها قائلة:" الخطأ يجعلك أكثر حكمة.. الوجع يجعلك أكثر قوة ". 



يذكر أن أخر أعمال منه فضالي مسلسل"نسل الأغراب " تأليف وإخراج محمد سامي بطولة أحمد السقا،أمير كرارة،ادوارد،مي عمر،ريم سامي، محمد مهران،محمد جمعة، وكوكبة مميزة من النجوم. 

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