الرئيس السيسي: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون للاستفادة منها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الحزب الشيوعى الصيني، صرح سياسي عظيم قاد الصين بنجاح، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ونجح الحزب في تحقيق إنجازات مهمة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعي كثيرون لدراستها والاستفادة منها.





اقرأ ايضا



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلًا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض.



وأضاف "السيسي"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، أننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، "وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة".



ووجه الرئيس، تحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينًا بدولته ومؤسساته الوطنية، متابعًا: "ها هو الشعب المصري يثبت للعالم أجمع صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى.. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين".

