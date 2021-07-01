Advertisements

الرئيس السيسي: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون للاستفادة منها

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الحزب الشيوعى الصيني، صرح سياسي عظيم قاد الصين بنجاح، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ونجح الحزب في تحقيق إنجازات مهمة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعي كثيرون لدراستها والاستفادة منها.


اقرأ ايضا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلًا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض.

وأضاف "السيسي"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، أننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، "وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة".

ووجه الرئيس، تحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينًا بدولته ومؤسساته الوطنية، متابعًا: "ها هو الشعب المصري يثبت للعالم أجمع صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى.. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين".

أخبار تهمك

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يحسم مصير انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

10:29 ص

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

11:02 ص

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة