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كشف ملابسات إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقاهرة

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفى.


بالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليهم وآخرين 5 أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات، والتى أودت بحياة أحدهم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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