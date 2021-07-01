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وزارة التخطيط: تسهيل حصول أهالي قري مبادرة حياة كريمة على الخدمات الحكومية

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:16 م
وزارة التخطيط والاصلاح الإداري
وزارة التخطيط والاصلاح الإداري
الفجر الاقتصادي
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شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات؛ في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تفقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" والجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في شتى مجالات العمل والبناء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بتدبير عدد (62) مركز تكنولوجي متنقل تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتم بالفعل تسليم تلك المراكز للجهات والتعاون في تشغيلها، مؤكدة أن الهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم البدء بعدد (32) مركز تكنولوجي متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقاري وتوثيق  متنقل لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مركز نموذجي متنقل لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، و مخطط تدبير عدد (100) مركز في العام المالي 2021-2022.

شارك في اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" عدد (8) سيارة كعناصر من تلك السيارات المجهزة موزعة على عدد (3) مركز تكنولوجي متنقل لصالح وزارة التنمية المحلية، وعدد (3) مكتب شهر عقاري وتوثيق  متنقل لصالح وزارة العدل، وعدد (2) مركز نموذجي متنقل لصالح وزارة الداخلية.

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